Reggina: cresce l’entusiasmo tra i tifosi, ma Inzaghi continua a fare il “pompiere”

Serie B alla quinta giornata di campionato. La Reggina si presenta a Pisa da capolista, mentre i toscani, dati per grandi favoriti alla vigilia del torneo, si trovano inaspettatamente all’ultimo posto della classifica. Secondo mister Inzaghi una collocazione bugiarda a dispetto di un organico di alto livello ed un tecnico bravo ed esperto come Maran. Lo stesso allenatore amaranto, anche questa volta, ha voluto ribadire tutte quelle difficoltà che si son dovute affrontare per arrivare fin qui, non modificando di una virgola quello che secondo lui dovrà essere l’obiettivo di questa stagione: “E’ l’anno zero per noi, si è cambiato tutto, dallo staff tecnico, all’organico, la società, questa è una stagione di transizione, bisogna mantenere a tutti i costi questa categoria, poi quello che viene sarà guadagnato. Invito tutti a pensarla così, ci sono ancora tutti gli squadroni da incontrare, ma siamo ambiziosi“.

