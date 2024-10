Pisa-Reggina: forse non sarà sold out, ma ci saranno tanti tifosi. Il dato

Ci sarà tempo fino alle 19 di venerdi, un giorno prima del match che si gioca tra il Pisa e la Reggina. Parliamo della prevendita del settore ospiti, quello riservato ai tifosi amaranto. Dopo una grande partenza leggera frenata negli ultimi due giorni, fermo restando che comunque dei 900 posti disponibili ad ora ne sono stati venduti circa 560, non pochi. Vedremo se si arriverà ad occupare l’intero settore, anche se è molto difficile. Inzaghi non si fida del momento di difficoltà della compagine toscana, ritenendola per organico e forza, come una delle compagini candidate a lottare fino alla fine per la promozione in serie A. “E’ la squadra peggiore che potessimo incontrare” ha dichiarato in conferenza stampa, la giusta strategia per tenere tutti sulla corda, soprattutto i suoi calciatori.

