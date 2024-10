Reggina, Toscano cambia modulo: Denis in panchina

Queste le formazioni ufficiali del match che vedrà la Reggina affrontare il Bisceglie nel match valido per il terzo turno del campionato di Serie C, girone C.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Marchi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Nemia, Rolando, Rossi, Rubin, Paolucci, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Bisceglie (4-3-1-2): Casadei; Tarantino, Zigrossi, Piccinni, Mastrippolito; Zibert, Refetraniaina, Ungaro; Ferrante; Montero, Gatto. A disposizione: Borghetto, Cardamone, Carrera, Diallo, Turi, Abonckelet, Cavaliere, Estol, Spedaliere, Wilmots, Longo, Manicone. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata (Roberto Fraggetta di Catania e Rosario Antonio Grasso di Acireale).