Reggina, Toscano: ‘Con la Paganese credo possa essere una partita sporca’

Per il tecnico tutte partite difficili, i suoi sono già stati avvertiti

Mimmo Toscano non si fida della Paganese, ma più in generale di un campionato che presenta insidie continue e formazioni ostiche soprattutto se affrontate in casa loro. Si presenta da imbattuto a Pagani, ma ha già avvertito i suoi ragazzi sulla pericolosità del confronto:

“La Paganese l’ho vista e su quello che ho visto sto impostando la gara. Sono in un buon momento, credo possa essere una partita sporca, ma se invece sarà fluida saremo pronti comunque. Sulla formazione? Questa volta non ho dubbi.

Affrontiamo una squadra in salute che ha undici punti che non si fanno per caso, ma anche consapevoli della nostra forza”.

Leggi anche