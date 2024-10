Reggina: Toscano ha l’imbarazzo della scelta. La probabile formazione amaranto

Charpentier e Rivas gli indisponibili, per il resto è una Reggina con un organico ricco e diverse soluzioni per il tecnico Mimmo Toscano. La sensazione è che quel blocco visto in trasferta contro la Salernitana possa essere per lunghi tratti confermato, con qualche eccezione. Cionek non è prontissimo ma disponibile così come ha detto l’allenatore amaranto, mentre Delprato si è messo in grande evidenza in Coppa Italia. In mezzo al campo si giocano una maglia Faty e Bianchi, nessun dubbio su Crisetig.

L’altra incertezza, almeno per quello che riguarda l’ipotesi di formazione, potrebbe essere a sinistra con Liotti e Di Chiara in ballottaggio. La probabile formazione:

REGGINA: Plizzari, Loiacono, Delprato, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Menez, Denis. All. Toscano