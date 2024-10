Reggina, Toscano: “Sarà una gara tosta, Bertoncini ci sarà..”

Alla vigilia del match contro il Monopoli, il tecnico della Reggina, Mimmo Toscano, ha incontrato la stampa in occasione della consueta conferenza pre gara.

“Il Monopoli non è una sorpresa. Ha sempre fatto campionati di livello dimostrando di lavorare sempre in modo più che positivo. Big match? Non è tale. Tranne il Rieti che è in difficoltà, le altre squadre sono tutte ostiche.

Formazione di domani? Stanno tutti bene, ho le idee chiare su chi scenderà in campo domani.

Il nostro obiettivo era quello di entusiasmare la gente di Reggio attraverso il lavoro e delle prestazioni. Fino a questo momento credo stiano aumentando settimana dopo settimana grazie a questi ragazzi che anche a me trasmettono grande carica.

Affrontiamo, domani, una squadra che per caratteristiche generali è molto simile a noi. È normale che solo domani sapremo che gara sarà, se a viso aperto o tatticamente bloccata. I 19 punti che ha in classifica li ha meritati tutti. Affrontiamo una squadra simile alla Virtus Francavilla.

Quando giochi in maniera speculare con tante individualità potranno fare la differenza le giocate.

Bertoncini è disponibile.

Segna solo Corazza? Le occasioni le crea tutta la squadra. I goal sono corali. Arriverà il momento anche degli altri: difensori, esterni e centrocampisti.

In Italia ci sono bravissimi allenatori. L’allenatore italiano per cultura è il più completo. Questi ragazzi stanno diventando una spugna: ogni cosa provata in settimana, viene proposta immediatamente la domenica.

Conosco bene Scienza. Ci ho giocato insieme. Sta raccogliendo le giuste soddisfazioni dopo i grandi sacrifici che ha fatto.

Campionato livellato fino all’ultimo? Penso di si. Sia nelle zone alte che in quelle basse.”