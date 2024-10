Reggina, Toscano: ‘I miei ragazzi straordinari. Adesso voglio un Granillo pieno’

Il commento di mister Toscano a fine gara ai microfoni di Radio Antenna Febea: “Anche oggi su un campo difficilissimo abbiamo fatto una gara straordinaria. Soffrendo in quei dieci minuti in cui il Teramo poteva fare gol e ci sta. L’abbiamo ripresa in mano e legittimato la vittoria con una prestazione maiuscola. Quando non si può tirare fuori la qualità devi saper soffrire e viceversa, tutti i gol di ottima fattura. Peccato non aver sfruttato ancora tutte quelle situazioni di superiorità numerica.

Per il nostro gruppo è normale l’atteggiamento di coloro che entrano in campo e quelli che stanno in panchina, un gruppo unitissimo. Il gol di Loiacono? Provato in settimana e perfettamente riuscito, ha fatto una prestazione importante Peppe, ma come tutti gli altri.

Questa vittoria pesa tanto, aveva difficoltà diverse, volevamo superare questo ostacolo, bravi i ragazzi, tutti. Pensiamo a noi stessi, stiamo facendo record su record ed hanno voglia di batterne ancora, meravigliosi e straordinari. La cosa più bella di ogni partita è quel finale con i tifosi, cerchiamo sempre di ripagarli con prestazioni e vittorie. Domenica voglio lo stadio pieno, non per noi, ma per questi ragazzi che se lo meritano”.

