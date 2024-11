Reggina: le assenze di Lazar e Forciniti e scelte quasi obbligate con gli Under

Una nuova partenza per la Reggina, un nuovo esordio per mister Trocini. E’ stata una settimana intensa quella che sta per concludersi come molte altre già vissute dalle nostre parti. La risoluzione consensuale con Pergolizzi e l’arrivo del tecnico di Cosenza a tre giorni dalla delicata sfida contro la Vibonese hanno movimentato i giorni scorsi, ma adesso la massima attenzione è rivolta all’incontro dai più definito da dentro o fuori.

C’è voglia, motivazioni e molta carica, mister Trocini ha manifestato tutti questi sentimenti in conferenza stampa e cercherà di trasmetterli anche ai suoi calciatori, la risposta come sempre arriverà dal campo e quindi dalla prestazione.

Le scelte, almeno per quello che riguarda gli Under, saranno obbligate. Le assenze molto pesanti di Lazar e Forciniti complicano parecchio in questo senso ed entrambi staranno fuori per diverse partite. Dando per scontata la presenza in porta di Martinez, la linea dei quattro difensori dovrebbe essere composta da Vesprini a destra, sperando che il ragazzo abbia i novanta minuti nelle gambe dopo l’infortunio, poi Girasole e uno tra Adejo e Bonacchi, mentre a sinistra ci andrà Cham. In mezzo al campo le scelte più complicate, ma dovrebbero esserci solo Over con Ba probabilmente al rientro e con lui Barillà e uno tra Salandria e Urso. In attacco il trio Ragusa, Perri, Barranco.