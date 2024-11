Adesso la società si dovrà muovere sul mercato per un nuovo attaccante

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marko Rajkovic.

Il Club ringrazia Marko per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.