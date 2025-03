Reggina, Trocini: ‘Giocato sul campo peggiore che abbia visto in questi due anni’

Nuovo intervento del tecnico Trocini a RadioVideo Touring, all’indomani della preziosissima vittoria ottenuta contro il Sambiase. La prima parte si focalizza sulle pessime condizioni del manto erboso:

“E’ stata una delle più belle prestazioni da quando sono qui a Reggio. Intanto per la forza dell’avversario e poi per un terreno di gioco che dall’esterno non si ha contezza di quanto possa essere brutto, impossibile e complicato riuscire a fare quattro-cinque passaggi consecutivi. Il peggiore che io abbia visto in questi due anni di serie D.

Eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita diretta, seconde palle, contrasti, duelli e in tutto questo siamo arrivati pronti e preparati. La scelta di Renelus è stata dettata dal tipo di partita che si doveva affrontare, molto fisica e ho ritenuto che lui potesse essere adatto, mentre Grillo a partita in corso, l’esatto contrario di quello che faccio di solito. Decidete voi se ho sbagliato all’inizio o sono stato bravo successivamente…”.