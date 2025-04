Reggina, Trocini: ‘Troppi errori individuali. E dalla tribuna quando ha segnato il Siracusa…’

Nona vittoria consecutiva, ma contro l’ultima della classe, il Locri, non è stato facile nonostante la Reggina si trovasse per due volte con il doppio vantaggio. Mister Trocini a radio Febea: “E’ stata una partita sofferta, lo sapevamo perchè per loro era l’ultima spiaggia. La disperazione a volte ti porta a fare cose che prima non avresti fatto. Anche per noi il peso di dover vincere sempre incide, ma ormai ci conviviamo. Sono sinceramente molto felice per questa vittoria.

Nel primo tempo abbiamo avuto un impatto stranamente non felice, non come al solito, loro tatticamente hanno cambiato qualcosa e non siamo stati neppure brilllanti come al solito. Nella seconda parte diversi errori individuali che ci hanno creato delle difficoltà. Loro spingevano con tanti uomini e noi abbiamo sofferto, per questo ho messo un difensore in più.

Ogni gara pensiamo a fare il nostro dovere, sicuro è un momento della stagione dove non c’è tempo per recuperare e i punti pesano tantissimo, difficile vedere belle partite. Qui ci dicevamo dalla tribuna: il Siracusa vince, non salirete mai, siete morti….

Ragusa e Capomaggio hanno avuto dei problemi, il difensore al ginocchio. Il rigore c’era ed è stato giusto fischiarlo. Cham ha sbagliato l’intervento ma ci sono stati anche errori di posizionamento. Oggi ci prendiamo la vittoria. Abbiamo preso gol su errori nostri, questi ragazzi ci avevano abituati alla perfezione e quindi quando si sbaglia ci sorprendiamo tutti”.