Reggina: ennesima vittoria, ma che sofferenza con il Locri

Altri tre punti pesanti, anzi pesantissimi per come si è sviluppato l’incontro soprattutto nella seconda parte. La Reggina ha battuto il Locri per 3-2 grazie alle reti di Grillo, Barillà e Girasole, ma non è stato semplice avere ragione dell’ultima in classifica, una sofferenza per merito in modo particolare di Fangwa che per lunghi tratti è stato devastante con i suoi strappi creando grandissime difficoltà ai difensori della Reggina. I padroni di casa hanno accorciato due volte e rischiato anche il clamoroso 3-3. Finisce, come detto, con una vittoria preziosissima e continua la rincorsa al Siracusa che ha battuto facilmente il Paternò.

Leggi anche

Primo tempo

Vincere per continuare a sperare. La Reggina scende in campo alla ricerca della nona vittoria consecutiva e per ottenerla dovrà superare l’ostacolo Locri. Mister Trocini recupera elementi importanti in difesa, butta subito nella mischia Guliodori, non rischia Adejo. Davanti a Lagonigro linea a quattro composta proprio dall’argentino Giuliodori a destra, poi Girasole, Capomaggio e Cham, rientrante dopo la squalifica, in mezzo Barillà, Laaribi e Porcino, davanti Ragusa, Grillo e Barranco.

Al quinto minuto è il Locri con l’ex Zucco a effettuare la prima conclusione, para facile Lagonigro. Al primo vero affondo la Reggina passa in vantaggio al nono, con un inserimento di Barillà che va al tiro, respinge un difensore, si fa trovare pronto al centro dell’area Grillo che di destro manda in rete, 0-1. Immediatammente dopo amaranto ancora pericolosi con il cross di Giuliodori e ancora Barillà, questa volta di testa, palla che sfiora il palo.

Sedicesimo minuto, punizione battuta da Ficara, respinge con difficoltà Lagonigro in angolo. Il Locri ci prova ancora sempre con Ficara e sempre su calcio di punizione, para ancora l’estremo difensore reggino. La Reggina risponde con un calcio piazzato del solito capitano, inserimento di Capomaggio che sotto porta colpisce male.

Incredibile l’errore di Girasole al trentottesimo, leggermente spinto da un difensore. Conclusione dalla distanza di Giuliodori, il portiere Donini respinge male e il numero 68 a pochi centimentri dalla porta manda alto. Cambio obbligato per Trocini al quarantesimo con Ragusa che si ferma ed è costretto ad uscire, al suo posto De Felice.

Leggi anche

Secondo tempo

Il Locri manda in campo il secondo portiere Lauritano al posto di Donini. Dopo dodici minuti in cui nulla succede, la Reggina inserisce Urso al posto dell’autore del gol Grillo. Il raddoppio della Reggina nasce dall’ennesimo recupero di Laaribi, ancora il migliore dei suoi, palla servita a De Felice che fornisce un assist perfetto a Barillà. Il capitano controlla e dal limite dell’area piccola colpisce di pieno collo e mette in rete, 0-2 al minuto diciotto.

Appena due minuti più tardi ottima giocata sulla sinistra di Fangwa che mette dentro per il solissimo Simonetta. Il tocco è preciso, il Locri accorcia, 1-2. Reazione immediata per la squadra di Trocini che su angolo battuto da Urso, Girasole con una bella girata di sinistro realizza nel momento più delicato del match e rimette le cose a posto, 1-3.

Leggi anche

Infortunio per Capomaggio, dentro Adejo. Nuovo pericolo in area della Reggina con Ficara che con qualità supera Cham e va alla conclusione, è bravissimo Lagonigro a respingere da pochi passi. Intanto esce Barranco ed entra Dall’Oglio. Fangwa fa impazzire la retroguardia reggina, un’altra fuga verso l’area e Cham ingenuamente lo stende giù, è rigore. Batte Molvdgaard e spiazza Lagonigro, 2-3.

A sette dalla chiusura mischione in area del Locri sul solito calcio d’angolo, batti e ribatti e salvataggio in extremis della difesa locrese sulla girata di Girasole. Nel finale dentro Curiale per Barillà. E’ un Fangwa contro tutti, ennesima partenza dalla sinistra, fallo di Girasole e sulla punizione successiva battuta da Zucco, Aquino su rimpallo sfiora la rete del pareggio. Grande sofferenza, ma ennesima vittoria che tiene la Reggina ancora in corsa.