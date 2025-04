Reggina: Il Dg Praticò durissimo contro Aquino. Poi il retroscena sulle esclusioni di Laaribi

Intervento del DG Praticò nel corso della trasmissione “Fuorigioco“. Uno di questi l’episodio che circola sui social con quella immagine del giocatore Aquino del Locri e lo sputo a Capomaggio: “Il capitano del Locri, questo tizio, è stato protagonista di un gesto indefinibile, schifoso, ha mantenuto un comportamento scorretto per tutta la partita e l’arbitro non lo ha nemmeno ammonito. Per gesti così andrebbe radiato dal calcio e spero che si prendano provvedimenti.

Noi su dodici punti a disposizione negli scontri diretti ne abbiamo preso solo uno contro Siracusa e Scafatese e forse quella è la chiave di tutto, ma se analizziamo le partite in nessuna di quelle giocate si meritava di perdere. Nonostante questo la squadra ha continuato nel suo percorso, a vincere facendo partite vere, gioco, segnando tanto, siamo ancora il migliore attacco del campionato e a un punto dalla capolista.

Laaribi in tutte le partite giocate è stato sempre un gigante e noi dirigenti nelle prime undici partite abbiamo fatto fatica a giustificare la sua non presenza. Sappiamo con quale spirito è venuto, facendo tutta la preparazione senza mai saltare un allenamento, quando ha firmato l’accordo si è messo a piangere. Vi assicuro che in quel periodo non è stato facile gestirlo, ma alla luce di queste sue prestazioni e dell’affiatamento del gruppo, viene fuori il lavoro della società.