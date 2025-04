Reggina, il DG Praticò: ‘Episodi favorevoli al Siracusa dopo le lamentele’

La Reggina vince anche a Locri nel contesto di una gara complicata e anche parecchio sofferta soprattutto nella seconda parte. Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” è intervenuto il Dg Peppe Praticò: “Il Locri ha una classifica bugiarda, sapevamo delle insidie che la partita poteva nascondere. L’ampiezza della nostra rosa, unita alla qualità, consente di sopperire ad alcune difficoltà, adesso ci giochiamo tutto nelle prossime due gare. Per quello che riguarda gli altri risultati, la Vibonese potrebbe ancora puntare alla quarta posizione. Tutte le squadre che con noi fanno grandi partite, successivamente hanno dei crolli. Le gare contro di noi scaturiscono forti motivazioni.

Il Siracusa è una squadra forte, in testa da tante giornate ma sicuramente ci sono degli episodi che vanno analizzati, rivisti, perchè danno adito a pensieri negativi e questo non è piacevole soprattutto se ti accorgi che nelle ultime giornate ci sono situazioni favorevoli per una squadra. Qui ci si gioca la promozione punto a punto. Direi che non ci siamo proprio. Mettendo in correlazione gli episodi favorevoli alla Reggina, davanti agli episodi che stanno accadendo al Siracusa, si rimane allibiti. Per non parlare delle ammonizioni. Il gol annullato al Paternò è allucinante e i casi sono tanti. Tutto avviene in maniera strana e soprattutto dopo che il Siracusa si è lamentato degli arbitri, noi abbiamo scelto un’altra strada. Di sicuro vogliamo e chiediamo alle Istituzioni del calcio, venga garantita la regolarità e per quello che vedo, non c’è regolarità”.