Reggina, Girasole: ‘Questo gruppo ha gli attributi. Ce la giochiamo’

Una grande sofferenza insieme ai compagni di reparto nella seconda parte dell’incontro, ma anche quel preziosissimo gol del 3-1 che ha assicurato alla Reggina la vittoria sul Locri. Girasole ai microfoni di radio Febea: “Gara giocata sui nervi, entrambe avevamo necessità di vincere, match giocato anche sugli episodi. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a tenere botta nel periodo in cui ci hanno pressato. Andare in campo sapendo di non poter sbagliare mai non è semplice. Continuiamo a vincere e fino alla fine ce la metteremo tutta.

Leggi anche

Analizzeremo gli errori in settimana, insieme alla bravura degli avversari. Fangwa è venuto fuori alla distanza, è stato bravo, sfruttando anche il nostro calo, ma dico che abbiamo saputo soffrire. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero, dopo la sconfitta con il Siracusa poteva finire tutto e invece siamo arrivati a meno uno vuol dire avere gli attributi. Adesso ce la giochiamo, guardo gli altri gironi e la nostra media punti è impressionante e allo stesso tempo dispiace vedere che con qualche punto in meno gli altri hanno vinto il campionato”.