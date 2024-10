Reggina, hai trovato il tuo leader. E pensare che l‘avventura era partita malissimo…

Carismatici si nasce. Ci sono alcuni calciatori che, a dispetto di limiti tecnici, riescono comunque ad imporsi, grazie ad uno spirito battagliero, alla capacità di diventare leader in campo e fuori, sempre disposti a spendersi fino all’ultima goccia di sudore per la causa.

Giovanni Giuffrida è uno di questi. Eppure il suo arrivo a Reggio Calabria e l’accoglienza a lui riservata, potevano far pensare a difficoltà di inserimento e di adattamento. Dopo la grande prova fornita in casa contro la Casertana, il centrocampista si è ripetuto anche a Siracusa, mostrando la solita grinta, la presenza in ogni zona del campo e lasciando il rettangolo di gioco stremato.

Anche le dichiarazioni post gara mettono in evidenza la capacità di saper fare gruppo, spronate l’ambiente, caricare e motivare compagni di squadra e tifosi: “Ai tifosi promettiamo di dare il massimo sino alla fine della stagione. Ora c’è il riposo, poi lavoriamo per battere il Lecce, noi siamo la Reggina e dobbiamo dimostrarlo a tutti. Vogliamo l’aiuto del pubblico, vogliamo la loro spinta. Reggio è una piazza che mi carica, è una piazza prestigiosa e importante, vogliamo i nostri tifosi accanto”.