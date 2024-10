Reggina: dopo la vittoria con il Parma, il tweet del presidente Luca Gallo

Si parla ancora di quanto accaduto domenica pomeriggio al Granillo. Perchè battere il Parma, seppur in questo momento in grande difficoltà, non è mai cosa semplice e soprattutto tre punti che proiettano la Reggina verso la parte più alta della classifica.

Tifosi ancora una volta decisivi

Il pubblico ha risposto alla grande facendo registrare il numero più alto in fatto di presenze nel corso di questa stagione, la Curva Sud ha incitato dal primo all’ultimo minuto la squadra, spingendola al successo. Ed anche in virtù di questo, il presidente Luca Gallo ha voluto ringraziare i propri tifosi con un tweet:

“Non esiste club che possa fare a meno del supporto del proprio territorio. GRAZIE REGGIO, anche domenica abbiamo giocato in dodici. GRAZIE REGGIO, anche domenica abbiamo vinto tutti insieme“.