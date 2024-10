Reggina, ufficiale La Camera. Contro la Fidelis Andria…

Adesso è ufficiale il matrimonio fra Giovanni La Camera e la Reggina 1914. Il club dello Stretto, infatti, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo col centrocampista messinese per gli ultimi 3 mesi della corrente stagione sportiva.

L’ex, fra le altre, di Juve Stabia, Benevento e Cittadella verrà presentato domani al Sant’Agata alle ore 12 e potrebbe già esser convocato per la delicatissima sfida di Andria, contro la Fidelis. Di certo, una pedina molto esperta per la categoria che potrà dare una mano in questo rush finale per il mantenimento della categoria.