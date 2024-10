Reggina, Ungaro: ‘Cevoli allenatore propositivo. I tifosi della Reggina da brividi’

In mezzo ad una montagna di trattative, arriva la quinta ufficializzazione nella giornata di ieri con la comunicazione riguardante Giuseppe Ungaro, ex Renate, il quale ha parlato da fresco giocatore amaranto a Gazzetta dello Sport: “Cevoli è un allenatore molto bravo a gestire il gruppo e che piace per il calcio propositivo che propone. Per me che sono di Taranto giocare in una squadra blasonata come la Reggina e in una piazza dove il calore dei tifosi fa venire i brividi, sarà entusiasmante.

Nel Renate il modulo adottato era il 4-3-3 ed io agivo nel trio d’attacco a destra pur essendo un mancino naturale. Sono stato utilizzato anche da trequartista nel 4-3-1-2 o come esterno nel 3-5-2”.