Reggina: attesi in giornata Vasic e Di Chiara. Poi il difensore

Il nome per la difesa è Cionek, ma non sono da escludere sorprese

La settimana che porterà all’esordio stagionale, la Reggina potrebbe caratterizzarla con l’arrivo di almeno altri due calciatori. Da giorni si parla di una accelerata per quello che riguarda la chiusura della trattativa con il Perugia per l’esterno sinistro Gianluca Di Chiara, fortemente e da sempre voluto dal Ds Taibi, per dare maggiore forza a quella corsia già occupata da Liotti e nella quale ha trovato spesso spazio anche Gabriele Rolando.

Leggi anche

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nella giornata di oggi e nel contempo si attendono notizie anche per quello che riguarda l’attaccante Vasic. Il gigante svedese è seguito da tempo e la Reggina avrebbe deciso di pagare la clausola per consegnarlo a mister Toscano, completando una batteria di attaccanti tutti dal grande fisico e dalla buona tecnica individuale. Per Di Chiara e Vasic potrebbero arrivare le ufficializzazioni in giornata.

Tutto questo in attesa del difensore. Cionek è il nome che circola, ma per come spesso accaduto in questa sessione di calciomercato, non sono da escludere sorprese.