Reggina: le ultime su Charpentier, Lafferty e Rivas

La Reggina si prepara alla prima gara di campionato che si giocherà in trasferta contro la Salernitana. Dopo più di sei mesi gli amaranto torneranno a giocare una partita ufficiale e vedremo poi quali saranno le scelte del tecnico Toscano tra vecchio blocco e nuovi arrivati. Tutto lascia pensare che come accaduto a Benevento, il blocco della vecchia guardia verrà confermato, con l’inserimento di qualche nuovo innesto. Intanto, si apprende dal capo ufficio stampa Giuseppe Praticò che dopo tre tamponi effettuati, il ricovero, finalmente l’attaccante Charpentier è risultato negativo e questa mattina si dovrà sottoporre ad altro controllo. Se dovesse essere confermata, come si spera, la sua negatività, si metterà subito a disposizione del tecnico.

Rivas, dopo un problema muscolare, ha ripreso a correre seppur a parte e probabilmente non sarà disponibile per la gara di Salerno, discorso diverso per Lafferty in gruppo e pienamente recuperato.