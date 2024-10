Reggina: con il Venezia mancherà il migliore. Poi ancora infortuni e la speranza di qualche recupero

Una Pasqua più serena per tutti i tifosi, una boccata d’ossigeno necessaria dopo un lungo periodo caratterizzato da sconfitte e preoccupazioni. La Reggina, finalmente accompagnata anche da un pizzico di fortuna, si rialza nella giornata più importante, ritrovando tre punti pesantissimi che la allontanano nuovamente dalla zona pericolo, consolidando invece quella all’interno della griglia play off. Un inizio molto simile alle ultime prestazioni, poi il pareggio di Hernani, in assoluto il migliore dei suoi, con la complicità dell’estremo difensore Gori, ha di fatto cambiato la storia della partita. Ci saremmo accontentati anche del pareggio, è arrivata la vittoria che speriamo sia finalmente quella della svolta, quel momento tanto atteso che da adesso si confida possa riportare la squadra amaranto dentro quel percorso che per tutto il girone di andata è stato straordinario. Ma anche tre punti che lasciano qualche strascico purtroppo negativo come l’ammonizione pesantissima subìta da Hernani, in diffida e quindi squalificato per la sfida contro il Venezia e poi l’infortunio di Gagliolo, del quale non se ne conosce ancora l’entità ma quasi sicuramente lunedi non sarà della partita. In questi quattro giorni si spera almeno di recuperare Pierozzi e Majer, altrimenti soprattutto in mezzo al campo oltre a perdere l’uomo di maggiore qualità e fantasia, si rischia di essere contati anche numericamente. In diffida rimangono Canotto, Di Chiara, Camporese, Menez e Crisetig.

Leggi anche