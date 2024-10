Reggina: al “Luigi Penzo” di Venezia si sentivano solo loro…

Terza vittoria in trasferta per la squadra di Inzaghi e secondo posto in classifica

Un’altra invasione. I tifosi della Reggina stanno facendo sentire in maniera considerevole la loro presenza anche in trasferta e dopo le massicce partecipazioni purtroppo con sconfitta di Modena e Parma, al “Penzo” di Venezia si è dovuto aprire un nuovo settore per consentire a tutti i supporters amaranto di poter assistere alla partita.

Erano 1131 quelli collocati nella curva riservata agli ospiti, ma almeno altri 300 li si trovava distribuiti in Tribuna. Chi era presente a Venezia riferisce di un tifo impressionante tanto da sembrare di giocare al Granillo, dalla tv si sentivano solo i tifosi della Reggina per calore ed incitamento. E probabilmente anche grazie al loro contributo che dopo un primo tempo sottotono, la squadra ha reagito e ribaltato il punteggio, raggiungendo una vittoria importantissima per il prosieguo della stagione e per la conquista dell’attuale seconda posizione.