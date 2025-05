Vibonese: ‘Giochiamo questi play off come fossero le fasi finali di un mondiale’

Domenica si scende in campo per la semifinale play off e al Granillo saranno di scena la Reggina e la Vibonese, stesse contendenti della scorsa stagione a campi invertiti. Gli amaranto dopo un grandissimo girone di ritorno e una promozione persa per un solo punto, risultano favoriti, ma i rossoblu intendono giocarsela e puntano al grande colpo. Il comunicato pubblicato sulla pagina facebook dalla Vibonese:

Il comunicato

“Un traguardo che potrebbe sembrare privo di significato se legato strettamente ad un regolamento che necessita di opportune quanto imminenti modifiche, ma che per noi significa molto.

Stare con le grandi premia ogni sforzo fatto in una stagione di cui possiamo orgogliosamente vantarci della migliore coppia di attaccanti del campionato, di aver valorizzato giovani talenti di grande prospettiva e di aver fatto debuttare giovanissimi provenienti dal nostro settore giovanile, autentici “Made in Vibo”, segno tangibile della nostra identità e del nostro futuro.

Siamo consapevoli che avremmo potuto fare sicuramente meglio. Ogni punto lasciato per strada, ogni occasione non sfruttata, ogni momento di calo di concentrazione pesa ora come mai nei nostri pensieri. Ma è proprio questa consapevolezza (mista a rabbia sportiva) che ci spinge a volerci giocare questi playoff come se fossero le fasi finali di un mondiale.

Nel frattempo al nostro Presidente Pippo Caffo va la nostra più profonda gratitudine. È grazie alla Sua visione, alla Sua passione incrollabile e al Suo sostegno costante che oggi possiamo scrivere questa ulteriore pagina della nostra storia e quella del Club. Lei ha creduto in noi quando altri avrebbero mollato, ha investito non solo risorse ma cuore e anima in questo progetto. Ogni nostro successo porta inevitabilmente la Sua firma.

Ora ci attende la Reggina, a Reggio Calabria. Una sfida che ci riporta con la mente a qualche settimana fa quando proprio in quello stadio abbiamo offerto una prestazione di carattere, una delle migliori in questo campionato dimostrando il valore di questa squadra. La squadra di Vibo Valentia. La Sua squadra del cuore, Presidente.

Non sappiamo come andrà a finire o cosa rappresenterà questa post season nell’immediato futuro ma ciò che è certo è che scenderemo in campo, dal primo all’ultimo minuto, dal capitano al magazziniere, con la consapevolezza di rappresentare Vibo ed i Vibonesi, la loro storia, i loro sogni e quello stile inconfondibile che lei, Presidente Caffo, ci ha trasmesso con il suo esempio.

Lotteremo fino all’ultima goccia di sudore, onoreremo questa maglia con ogni respiro e ogni contrasto.

Per i colori rossoblù. Per la città. Per il nostro Presidente. Oggi e domani“.

I giocatori, lo staff, i dirigenti e i collaboratori della U.S. Vibonese Calcio