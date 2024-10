Reggina-Vibonese: primo tempo, amaranto in vantaggio. Il dato degli spettatori paganti

Finisce con il vantaggio di uno 1-0 il primo tempo di Reggina-Vibonese, grazie ad una rete procurata dal tocco di Reginaldo e deviato in porta dal difensore Malberti. C’era curiosità riguardo il numero di paganti, anche in virtù di un percorso settimanale caratterizzato dai soliti problemi riguardanti l’ok da ottenere dalla Commissione di Vigilanza e dal GOS. Il numero ufficiale fornito dalla società per quello che riguarda gli spettatori paganti è di 4183 con 121 tifosi ospiti. Abbonati 4686 per un totale di 8869 presenti.

Leggi anche