Primo tempo: Reggina straripante, 3-0 sulla Vibonese. Nuovo striscione in Curva Sud

Dominio iniziale e gol immediato di Edera che di testa raccoglie un cross perfetto di Di Grazia. Poi la Reggina abbassa i ritmi e rischia due volte, prima su un sospetto tocco di mani in area di Giuliodori dopo la conclusione di Coulibaly e poi con il colpo di testa di De Salvo. Torna nuovamente padrona del campo la squadra di Torrisi e in pochi minuti trova prima la rete del 2-0 con Mungo e poi Ferraro inventa la terza marcatura con un pallone recuperato dal fondo, superando due avversari e concludendo con un bolide sotto l’incrocio, 3-0.

In Curva Sud nuovo striscione dei tifosi: “Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco“.