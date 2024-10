Reggina-Vicenza, al Granillo è dominio amaranto ma al primo tempo è parità

Termina sul punteggio di 1-1 la prima frazione di gioco del match valido per il primo turno di Coppa Italia che vede la Reggina affrontare il Vicenza.

Parte subito bene il Vicenza, tanto che al minuto numero sei passa in vantaggio con Marotta. L’attaccante ex Catania sfrutta un’indecisione di Loiacono e a tu per tu con Farroni non sbaglia la conclusione, insaccando con il piattone destro il pallone alle spalle dell’estremo difensore amaranto.

Al minuto 28 la Reggina sfiora la rete del pareggio con Bresciani: dopo un quarto d’ora di dominio amaranto, l’esterno mancino della squadra schierata da Toscano, è stato bravo ad inserirsi in seguito ad un cross di Bianchi. Pallone di poco alto sopra la traversa.

Il goal dell’uno a uno arriva però qualche minuto dopo grazie ad una girata mancina di Sounas in seguito ad un cross di Bresciani: Grandi non può farci nulla, pallone all’angolino basso sul secondo palo.

A cinque minuti dal termine della prima frazione, gli amaranto vanno vicini alla rete del due a uno con Corazza (entrato al posto di Doumbia causa infortunio). Il cross di Reginaldo (il migliore del primo tempo) termina sulla testa del numero 18 che però non riesce a spingere a rete: sfera di poco a lato

Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione con il punteggio di 1-1.