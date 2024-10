Reggina-Vicenza: “Siamo spiacenti, si è verificato un errore con il video”. Tifosi amaranto inferociti

E’ questa la scritta che compare da diverse ore nel momento in cui si cerca di entrare in visione delle partite su Dazn, stessa scritta da qualche minuto per Reggina-Vicenza.

La piattaforma in streaming non funziona da qualche ora ed un comunicato dell’azienda nel corso della gara tra Inter e Cagliari annunciava l’immediato intervento per la risoluzione del problema. A pochi minuti dall’inizio del march tra Reggina e Vicenza, il servizio di Dazn risulta ancora bloccato e sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi amaranto che, oltre a non poter andare allo stadio per le note vicende, si trovano costretti, dopo aver sottoscritto il proprio abbonamento, a non poter assistere ad una gara, importantissima in questo finale di stagione.

Una protesta vibrante ed accesa da parte dei sostenutori amaranto che si vedono privati della visione del match, attesissimo proprio per l’importanza dell’incontro.