Reggina 3, Vicenza 0. Adesso si, possiamo sognare. La nuova classifica

Due gol in sei minuti, il primo della stagione per Edera, una conduzione perfetta del match e poi il solito Denis che quando viene mandato in campo, sa fare solo una cosa, gol. L’argentino dopo qualche minuto dal suo ingresso approfitta di un errore del Vicenza e mette il sigillo alla preziosissima vittoria. Sul finale Giacomelli sbaglia il calcio di rigore, o meglio il grande Nicolas, riesce a fare una straordinaria parata sulla propria sinistra.

Leggi anche

Adesso con 44 punti la salvezza è raggiunta ed a cinque giornate dalla conclusione i tifosi possono sognare un aggancio alla zona play off, distante di soli tre punti e con una squadra lanciatissima ed ormai fortemente consapevole. Peccato per l’ammonizione di Lakicevic, l’esterno era in diffida e non ci sarà contro la Reggiana.

I risultati della giornata

Reggiana – Empoli 0-1

Brescia – Pescara 1-1

Cremonese – Pordenone 2-1

V. Entella – Salernitana 0-3

Lecce – Spal 1-2

Frosinone – Cittadella 1-1

Reggina – Vicenza 3-0

Venezia – Cosenza (domenica ore 19,00)

Chievo – Pisa (lunedi ore 19,00)

Leggi anche

La classifica attuale

Empoli 62**

Lecce 58

Salernitana 57

Monza 52

Venezia 50

Spal 50

Cittadella 47

Chievo 45*

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 42*

Vicenza 41

Pisa 40*

Frosinone 40

Pordenone 37*

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

V. Entella 22

**due partite in meno

*una partita in meno