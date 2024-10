Reggina e Viola a braccetto? E’ arrivato il momento!

“Ringrazio anche la Reggina 1914, con cui cercheremo di trovare delle convergenze in tema di progetti, ne ho parlato con il Club Manager Giusva Branca”.

Sinergie, quelle che fino ad oggi nel territorio reggino il neo proprietario della Viola ha fatto fatica a trovare nei diversi incontri avuti fino al momento, ma che potrebbero svilupparsi eventualmente si spera in futuro.

A quanto pare, invece, l’ampia disponibilità è arrivata dal calcio, con quelli che fino ad oggi rimangono solo colloqui telefonici e che a breve potrebbero trasformarsi in incontri e confronti ufficiali. Una vecchia idea di Giusva Branca già da quando si trovava al timone della società neroarancio, ma mai concretizzatasi se non in maniera blanda.

L’unione delle due forze potrebbe portare a qualche risultato interessante, per esempio sulle campagne abbonamenti, da entrambe le società già definite ma modificabili, vista pure la doppia fase che alla Reggina si aspettavano con risultati diversi e che invece al momento ha consegnato numeri in qualche modo preoccupanti. Non sarà solo per questo, vedremo quello che succederà.