Reggina, Viola: “Felice per il ritorno in campo. Ora sto bene”

Piccola nota positiva nella gara persa dalla Reggina contro la Virtus Francavilla il ritorno in campo di Alessio Viola. Le sue parole al fischio finale ai microfoni di Antenna Febea: “Sono contento per aver ritrovato il campo ma dispiace per la sconfitta. Sconfitta decisa da un tiro dalla distanza, ci sta, adesso rialziamo la testa. Adesso sto bene, sono pronto a combattere assieme ai miei compagni che hanno fatto un lavoro straordinario. Il Granillo manca, è dura giocare fuori ma questo non ci deve dare alibi o destabilizzare”.