Reggina-Viterbese: discreto numero di biglietti venduti, il dato al momento

Manca solo un giorno al match tra la Reggina e la Viterbese. Con una squadra che viaggia spedita e sempre più consolidata al primo posto, l’argomento di questo giorni è incentrato sulla presenza di pubblico al Granillo. Si sta muovendo qualcosa ed anche nella giornata di ieri c’è stato un discreto afflusso presso i punti prevendita, chiudendo la giornata con circa 1600 tagliandi staccati.

c’è da precisare che il dato non comprende gli omaggi riservato agli Over 70 e gli Under 14. oggi dovrebbe essere il giorno di maggiore afflusso.