Reggina-Viterbese, perde ancora Camilli, bocciato il secondo ricorso

Dopo quello respinto in primo grado, la Viterbese perde anche il secondo. La questione il gol di Tulissi

5. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE

CASTRENSE DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019)

“La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese di Viterbo

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.”

Bocciato, quindi, anche il secondo ricorso, quello formulato alla Corte d’Appello Federale seconda sezione.