Reggini a Malta grazie al corso professionale “Restauratore di beni culturali”

Su impulso dell’amministrazione metropolitana Falcomatà e con il grande apporto del dirigente del settore Formazione Francesco Macheda, i partecipanti al Corso di formazione professionale – Collaboratore Restauratore di Beni Culturali hanno potuto svolgere una importante esperienza professionale nell’Isola di Malta a stretto contatto con il noto restauratore Giuseppe Mantella in modo da poter applicare le loro conoscenze a opere d’arte di rilevante importanza.

Durante la permanenza sull’isola numerosi sono stati gli incontri a cui l’amministrazione metropolitana di Reggio Calabria ha potuto portare un importante contributo di idee ed esperienza, a partire dalla giornata studio sulle opere di Mattia Preti.

La delegazione guidata dalla dottoressa Cardona ha visitato le varie chiese di Sarria e Floriana, dove i partecipanti al corso hanno potuto mettere in pratica le loro specializzazioni e dove è stato possibile perfezionare le tecniche di restauro di opere di primaria importanza.

Durante gli incontri sono state gettate le basi per rapporti di collaborazione serie e duraturi da creare in sinergia con Malta ed i corsisti hanno avuto modo di formarsi al meglio e per ritrovandosi a stretto contatto con esperti del settore grazie ai quali hanno potuto ampliare il loro bagaglio di conoscenze.

È questa la politica che vogliamo, afferma Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed alla Formazione Professionale: