Il reggino Filippo Cogliandro a tu per tu con il principe Alberto di Monaco: “La aspettiamo a Reggio Calabria”

“Farò scoprire i nostri sapori unici” aveva dichiarato Filippo Cogliando ai microfoni di CityNow qualche giorno fa, a poche ore dall’importante incontro a Montecarlo con il principato Monegasco di Alberto III di Monaco. L’evento è quello della “Settimana della cucina italiana nel mondo” con la delicata Cena di Gala promosso dall’Ambasciatore d’Italia Cristian Gallo.

A Montecarlo, insieme a Filippo Cogliandro, anche lo chef Abdou Dibbasey, arrivato su un barcone dopo sei anni ed è per meriti professionali che è il primo Chef calabrese riconosciuto dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ecco le parole rivolte dallo chef reggino a Sua Altezza Principe di Monaco:

“La città Metropolitana di Reggio Calabria è da giorni che segue con molto interesse la preparazione di questa cena calabrese dedicata alle sue eccellenze gastronomiche Maestà, ops scusi, Altezza, è l’emozione che mi fa sbagliare, avremmo tantissimo piacere e soprattutto bisogno di vederLa a Reggio Calabria, i reggini sarebbero felicissimi di incontrarla e soprattutto siamo certi che si innamorerà, come lo sono io, ed i reggini della Sua Storia, della Sua Arte, della Sua Cultura, delle Sue bellezze Paesaggistiche”.

E’ stato proprio il Principe Alberto ad alzarsi e a congratularsi con lo chef Cogliandro.

“Mi sarei dovuto avvicinare per salutare il Principe Alberto ma non me ne ha dato il tempo e davanti allo sbigottimento dei presenti, si è alzato ed è venuto ad stringermi con convinzione la mano. Sono certo che lo rivedrò e lo rivedremo a Reggio Calabria”.