Reggio, i 100 anni del Professor Domenico Fiorentino

1918 la data di nascita del Professor Fiorentino che ha compiuto 100 anni. Un secolo di vita camminando attraverso il ‘900 e inoltrandosi nel secondo millennio, tra l’affetto della famiglia e l’insegnamento come professore di storia e filosofia. Era, inoltre, vicepreside del Liceo classico Tommaso Campanella. Quindi tutti giù da Napoli, Roma, Milano per festeggiare nonno Domenico che, tra erudite citazioni letterarie e ricordi di un tempo che fu, calice alla mano, ha intrattenuto i suoi ospiti per ben 10 minuti.

Prima di concludere la lieta giornata, circondato da parenti, amici, e tanti affezionati ex discepoli, come lui ama definirli, nonno Domenico, ha spento la simbolica candelina; era una, ma valeva per 100.

Grande l’emozione dei presenti, del figlio Matteo con la moglie Assia Monetti, i nipoti Roberta e Mimmo e i piccoli pronipoti, Lavinia e Virginia. L’emozione briosa, quella delle feste, quella che viene fuori quando riesci ad unire 4 generazioni in un’unica fotografia.

Ma qual è il segreto per arrivare a 100 anni e oltre? Forse il contatto con i giovani, o forse non fumare, magari fare pasti regolari ma, i pochi fortunati che riescono a superare l’ambito traguardo, per quante domande gli si facciano, non riescono a regalare all’umanità il segreto della longevità.

Auguri al professor Fiorentino.