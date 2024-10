Gianni Morandi a Reggio Calabria: “Sto camminando sul km più bello d’Italia”

Tutto pronto a Reggio Calabria per il cantautore e compositore considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Stiamo parlando di Gianni Morandi che, proprio questa sera, giovedì 15 marzo, salirà sul palco del Pala Calafiore, per la sua unica tappa in Calabria.

Una tappa fortemente voluta da tutti i calabresi e dai reggini fortemente affezionati al cantante di “fatti mandare dalla mamma” che con il tour del 2018 festeggia l’uscita del suo 40esimo album. Un traguardo di certo non facile che non tutti gli artisti sono in grado di vantare.

Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sono spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” è infatti, uno splendido viaggio nel tempo che parte dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi, ormai colonna sonora di generazioni di italiani. Fino ad arrivare al presente con i brani di “d’amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso 17 novembre per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa.

Il cantautore italiano si trova già nella nostra bellissima città e solamente qualche minuto fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto con sullo sfondo il Castello Aragonese. Chissà quali saranno le altre tappe del percorso reggino di Morandi in attesa del concerto di questa sera?

La città dello Stretto nel frattempo è pronta ad accogliere il cantante che, con la sua musica, ha stregato intere generazioni.