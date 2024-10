Reggio, ai nastri di partenza i percorsi unistrada e posytron in ambito digital

Venerdì 26 Novembre, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in Via del Torrione 95, si terrà la presentazione dei Master di I e II livello 2018/2019 in ambito ICT, organizzati in collaborazione con la Digital School Posytron Academy. I Master attivati sono:

1. MaSeM – Master in Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social Media Marketing;

MaTeDiT – Master in Tecnologie Digitali per il Turismo e i bani culturali; MaMISC – Master in Management e Innovazione per le Smart City; MaIoT – Master in Internet of Things a Big Data

I Master dell’Università “Dante Alighieri”, che abbracciano diverse aree ICT di grande interesse e in rapido sviluppo, nascono in risposta a specifici bisogni formativi regionali e nazionali nell’ambito della digital trasformation e saranno tenuti da esperti docenti con la finalità di potenziare le competenze di coloro i quali desiderino entrare nel mercato delle professioni digitali. Al termine per percorso di 1500 ore, di durata annuale, si potrà diventare programmatori Web/Mobile, esperti in Social Media Marketing oppure nel settore del Turismo 2.0, imparando ad usare strumenti digitali per la gestione dei beni culturali. Di grande importanza, soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione, il Master su Management e Innovazione per le Start City, che crea figure professionali specifiche in un settore che nei prossimi anni interesserà la ridefinizione dei servizi pubblici delle città in senso smart ed interconnesso. Infine, il MaIoT: un percorso di alta specializzazione nel campo dell’Internet of Things e dei Big Data, oggi più che mai al centro dei nuovi modelli di business aziendali.

La scelta formativa dell’Università “Dante Alighieri” e di Posytron Academy nasce dalla consapevolezza che la rivoluzione digitale ha introdotto nuove forme di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. Il boom dei social network, la rapida diffusione di smartphone, tablet e altre tecnologie basate sull’utilizzo di internet, hanno incentivato la nascita di Web Agency, Digital Factory e Software House in cerca di figure professionali con competenze specifiche, in grado di sostenere le richieste di un mercato in crescita.

I Master, i quali danno diritto al riconoscimento di 60 Crediti Formativi (CFU), si svolgeranno sia attraverso lezioni frontali, sia attraverso stage e progetti sul campo. Al termine del Master verrà rilasciato un Attestato legalmente riconosciuto.

Accanto ai Master, inoltre, saranno attivati nei primi mesi del 2019 anche sei Corsi di Alta Formazione del valore di 40 CFU e della durata di circa due mesi. Grazie a questi corsi l’Università “Dante Alighieri”, garantisce una formazione di livello avanzato in diverse aree ICT in rapido sviluppo (Web, Mobile e Social), grazie anche alla partnership con Posytron Academy, una ICT school tra le più attente ai bisogni formativi regionali nell’ambito della digital trasformation. Al termine della presentazione riservata ai Master, quindi, si terrà la presentazione dei seguenti 6 Corsi di Alta Formazione Universitaria aperti a diplomati e laureati (lauree triennali e specialistiche):

Corso di Alta Formazione in Web Developer JAVA

Corso di Alta Formazione in Web Developer C#, .NET

Corso di Alta Formazione in Web Developer PHP

Corso di Alta Formazione in Mobile Developer iOS

Corso di Alta Formazione in Mobile Developer Android

Corso di Alta Formazione in Social Media Marketing

L’obiettivo dei corsi è potenziare le competenze di coloro i quali desiderino lavorare come programmatori Web e Mobile o come esperti in Social Media Marketing. Già fin da ora, e ancor più nei prossimi anni, infatti, il mercato del lavoro richiede figure professionali con un’adeguata preparazione, pronti ad essere inseriti nei team di lavoro e di sviluppo.

I partecipanti avranno la possibilità di potenziare il proprio know how attraverso un percorso di formazione incentrato sulla pratica laboratoriale che prevede, in seguito al superamento di una prova finale, il riconoscimento di 40 CFU (Crediti Formativi Universitari) e di un Attestato.

Le attività didattiche si terranno presso i locali dell’Università per Stranieri Dante Alighieri ed hanno una durata di circa 2 mesi per i corsi dell’area Web e Mobile e di circa 1 mese per quelli dell’area Social Media.

Tutti coloro i quali desiderino ricevere maggiori informazioni, sono invitati a partecipare all’evento di presentazione presso l’aula magna dell’Università Dante Alighieri in via del Torrione, 95 a Reggio Calabria.