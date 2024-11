Planetario Pythagoras: L’astronomia nei testi biblici

Si conclude oggi alle ore 19,30 il programma un “Natale sotto le stelle” realizzato dal Planetario provinciale Pythagoras con il tradizionale incontro dedicato alla Parrocchia del SS. Salvatore,sotto cui ricade la struttura e a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Presso la sede del planetario, in via salita Zerbi n°1, la prof.ssa Angela Misiano ,responsabile scientifico della struttura, terrà con una conversazione su: “L’astronomia nei testi biblici”. Nessun altro libro come la Bibbia ha dato adito a discussioni e a divergenze di opinioni tanto che, per valutarle, servirebbe dedicare all’argomento un intero convegno. La prof.ssa, dopo una breve analisi delle fonti storiche da cui si possono ricavare le concezioni scientifiche, cercherà di evidenziare che la Bibbia non è un manuale scientifico ma che in essa si può riscontrare una corretta conoscenza di molti fenomeni naturali che sono alla base delle corrette conoscenze attuali.