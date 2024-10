Reggio, apertura nuovo bar del GOM. Il gestore: “Servizio essenziale per i cittadini. Si lavora anche al Morelli…”

Centinaia i commenti apparsi su Facebook per la notizia della riapertura del bar all’interno del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

La parola ‘finalmente‘ rimane quella più utilizzata. Seguono una decina di ‘ci voleva proprio‘ ed ‘era ora‘. Abbiamo sentito l’amministratore unico della Gerico S.r.l., società di Rizziconi vincitrice del bando per la “Concessione del servizio di gestione del bar interno Presidio Ospedaliero Riuniti”.

“Avremmo dovuto inaugurare domani 23 febbraio ma per motivi tecnico organizzativi abbiamo dovuto rimandare l’inaugurazione al 27 – spiega Domenico Albanese della Gerico – Mercoledì alle 9:30 saremo pronti per accogliere centinaia di professionisti e migliaia di famiglie reggine. La Gerico S.r.l. è una società che lavora nel settore del catering e della ristorazione scolastica ed ospedaliera dal 1989. Svolgiamo questo lavoro da tantissimi anni ma l’apertura di una nuova attività rappresenta sempre una forte emozione. In questo caso la sfida è doppia e l’impegno sarà quello di ridare ai reggini un servizio essenziale per la comunità. Siamo fieri di poter gestire un punto così importante della città di Reggio Calabria. Anche gli ospedali di piccole dimensioni hanno al proprio interno un punto ristoro. Un presidio ospedaliero come quello del G.O.M., tra i più importanti della nostra regione, non può non avere un bar. Siamo a lavoro, così come previsto dal bando, per l’apertura di un nuovo punto ristoro al ‘Morelli’ esterno alla struttura ma che rientra nell’area ospedaliera”.