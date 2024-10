Reggio, riapre il Bar del Grande Ospedale Metropolitano

Tutti i reggini, almeno una volta, sono passati da lì. Chi è entrato per un semplice caffè, chi per una lettura veloce del giornale o chi invece lo identificava come luogo di incontro prima di una visita.

Lo storico bar del ‘Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli‘, meglio noti come ospedali riuniti riapre al pubblico dopo tre lunghi anni di stop forzato. Nel 2016 infatti la Prefettura, ne disponeva la chiusura a causa della revoca del certificato antimafia della società che gestiva il locale.

Il principale presidio ospedaliero della città di Reggio Calabria torna quindi ad avere un punto ristoro fondamentale per i tanti pazienti e soprattutto per le migliaia di famiglie che ogni giorno devono prendersi cura dei propri cari.

Bar Riuniti sarà il nome del nuovo locale interamente trasformato con nuovi materiali e un nuovo stile. Il bar verrà inaugurato mercoledì 27 febbraio.