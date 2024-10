Reggio Bene Comune: “Marconi- Ciccarello ed Arghillà sono ormai terre dei fuochi”

“Sabato sera è toccato al rione Marconi ma quella che siamo costretti a denunciare è ormai cronaca quotidiana di uno scempio criminale.

La scena, ormai, è sempre quella: la “solita” processione di piccoli mezzi, furgoni o camion (addirittura) che scaricano illecitamente rifiuti ingombranti o indifferenziati presso alcune precise postazioni di cassonetti o di abituali “microdiscariche”; non solo di notte ma anche in orario diurno.

Rifiuti ritirati a pagamento, verosimilmente presso utenze domestiche, che da anni producono illeciti profitti a quello che è un vero e proprio traffico; trasformatosi, per le sue modalità, in “sistema”; dopo essere stati riversati nelle postazioni dei cassonetti o in prossimità di questi, infatti, vengono puntualmente incendiati (per annullare ogni prova concreta) carbonizzando materiali scaricati che costituirebbero “impaccio” per successive operazioni.

Questa dinamica è non solo consolidata ma anche testimoniata e, spesso, anche documentata da molti residenti o da quei semplici cittadini che, non sopportando più di assistere impotenti a questa continua rigenerazione del degrado, provano a denunciare”.

Reggio Bene Comune, attraverso una nota, evidenzia la situazione rifiuti nei siti più sensibili della città, da tempo discariche abusive.