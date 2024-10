Reggio Bic, in campo per affrontare il Santa Lucia Roma

Andrà in scena oggi sabato 9 dicembre alle ore 15 in quel di Roma la gara di ritorno, la prima della nuova turnazione per la Reggio Bic.

Gli amaranto affronteranno il Santa Lucia, storica e blasonata società di Basket in Carrozzina.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro cercheranno il blitz in terra capitolina pronti a bissare il colpo firmato nel recupero della gara d’andata terminato con un soddisfacente più quattordici (67 a 53)

La gara vede la formazione bianco amaranto avere il favore del pronostico, ma non bisognerà abbassare la guardia nemmeno un attimo.

Come si è visto nella gara di andata, quel che parrebbe una sfida scontata potrebbe trasformarsi in una gara totalmente diversa dal pronostico.

La Reggio Bic dunque proverà a ritornare vittoriosa con due punti che tanto bene farebbero in chiave playoff e salvezza, utili, oltremodo per salvaguardare il terzo posto nel girone dietro esclusivamente alle super potenze Cantù e Santo Stefano.

Appuntamento dunque al Pala Reny alle ore 15 e in diretta streaming sui canali del Santa Lucia.