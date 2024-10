Reggio Bic: seconda vittoria consecutiva, battuta anche Roma

La formazione reggina conquista altri due punti molto importanti in chiave salvezza, e lo fa contro la blasonata società del Santa Lucia Roma. Inizio in parziale salita per la formazione di casa.

Nel primo quarto la formazione ospite tiene botta agli assalti della Reggio Bic, che però con una bella prova di gruppo e risalita riesce “raddrizare” la situazione e chiudere il primo quarto con un vantaggio di due punti.

I primi 10 minuti si chiudono sul 16-14 per i padroni di casa.

Secondo periodo

I ragazzi coach Antonio Cugliandro escono dal torpore dell’inizio gara e della relativa partenza diesel e si portano avanti anche di 12 lunghezze. Il capitano, “Baz” Sripirom, si carica la squadra sulle spalle e fa sì che insieme ai suoi compagni di squadra concretizzano un buon margine di vantaggio. L’intervallo lungo va a chiudersi con un vantaggio di 33 a 24 in favore dei locali.

Terzo periodo

Il terzo periodo vede il Santa Lucia Roma nel tentativo di rientrare in partita. I canestri di Sripirom e compagni, però, fanno desistere gli assalti dei capitolini piegando in due il match.

Quarto periodo

Un quarto in totale controllo della Reggio Bic che amministra facilmente il match e fa concludere il periodo sul 46-32. Nell’ultimo periodo un mai domo Santa Lucia con Moncriff in evidenza, prova a risalire e costringe così coach Antonio Cugliandro al timeout.

Reggio ne esce carice da poter tornare a fermare gli assalti della formazione capitolina e poter continuare ad amministrare il vantaggio accumulato.

Nonostante l brutta percentuale ai liberi (5/26) per i padroni di casa, coach Cugliandro può ritenersi soddisfatto di quest’altra vittoria ottenuta.

Finisce 67-53 per la Reggio Bic, che conquista un’altra vittoria molto importante.

Adesso testa già alla prossima gara sempre tra le mura amiche del Palacalafiore, contro la diretta concorrente SBS Bergamo alle ore 16.

Il tabellino

Farmacia Pellicanò RC BiC – Santa Lucia Roma 67-53 (16-14; 17-10; 13-8; 21-21)

Reggio Calabria: Sripirom 21, Da Costa 15, De Horta 5, Billi 4, Fikov 8, Beltrame 4, Pietrzyk 6, D’Anna 2, Ivanov 2, Likić, Mutalib n.e., Steiner n.e.

All. Cugliandro

Roma: Boccacci 14, Moncriff 28, Pereira 9, Nwaisi 2, Sanna 2, De Sousa, Ciobanu, Tailamoun, De Stefanis n.e., Comandè n.e.

All. Sene