Basket: Reggio Bic, vittoria in gara uno contro Pdm Treviso

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic ritrova la vittoria in quel di Treviso. Vittoria importante in gara uno per il settimo posto che va ai reggini bravi ad imporsi con il risultato di 53-58 contro i veneti. Una vittoria significativa per la compagine bianco amaranto che ha tutte le carte in regola per concludere nel migliore dei modi la propria stagione.

Sabato, infatti, si gioca ancora. Alle ore 17 si giocherà la gara decisiva per il settimo posto, sempre contro Treviso, ma in casa dei reggini, al PalaCalafiore.

Gara che ha visto sempre avanti la Reggio Bic, allungare anche sul più 11. I veneti sono stati bravi a ricucire e chiudere sul meno 5.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro hanno ritrovato la vittoria che può solo far bene in questo momento. Successo fondamentale in vista della gara di sabato che vedrà un vantaggio da difendere in modo da poter concretizzare questo settimo posto e concludere una stagione da incorniciare partita senza ambizioni di sorta, con un roster giovanissimo e volata fino al quarto di finale playoff ed alla disputa dell’Eurocup 2024.

Adesso i reggini avranno poco tempo per ricaricare le batterie visti i giorni a disposizione per preparare il match. Li attende un vero e proprio “tour de force”.