Reggio Bic, con la vittoria arriva il settimo posto in classifica

La Reggio Bic trionfa anche in gara due per l’aggiudicazione del 7 posto contro la Pdm Treviso. Gara mai in discussione dominata dai reggini, che si sono imposti sin da subito allungando il divario della gara d’andata sul più 5. La Farmacia Pellicanò Reggio Bic conclude così il suo campionato piazzandosi al 7 posto dopo l’accesso ai playoff con tre gare di anticipo al termine della regular season.

Primo parziale che vede le squadre studiarsi per almeno la metà dei primi 10 minuti. E’ la squadra di casa a dare lo strappo per l’allungo sul più otto, una prova corale fatta di ottima difesa basata sui recuperi e il subire falli in attacco. Ci sono anche momenti di giro palla in stile Lakers showtime che concretizzano il 21-13 in favore della Reggio Bic al primo quarto.

Il secondo quarto è in totale controllo dei reggini, la Reggio Bic allunga con una super difesa e un attacco che va a segno con molta precisione, anche ai tiri liberi.

Coach Antonio Cugliandro fa ruotare già tutti gli effettivi in modo da dare fiato al quintetto iniziale. I biancoamaranto amministrano il vantaggio incrementando sempre più il distacco.

Si conclude il secondo parziale sul 37-20 in favore dei padroni di casa.

La terza frazione di gioco è ancor di più in direzione della Reggio Bic. I padroni di casa amministrano e allungano facilmente sul 55-28 al termine del 30” minuto.

Gara ormai in ghiaccio che può confermare il risultato finale.

Termina 68-41 per la Reggio Bic che conferma il suo piazzamento al 7 posto in questa stagione da ricordare e incorniciare. Una gara dominata dalla formazione reggina, che conclude così il suo cammino dopo una stagione più che soddisfacente, costellata dal raggiungimento di risultati importanti come i playoff raggiunti con largo anticipo e l’ospitare per la prima volta l’Eurocup a Reggio Calabria. Adesso è il momento di ricaricare le batterie in casa Reggio Bic, dopo di che si inizierà a programmare la nuova stagione che sarà sicuramente più scoppiettante e si cercherà di salire un gradino ancora più in alto.

Reggio Bic:

Pietrzyk 8, Likic, Ivanov16, Mutalib,Fikov 5, Da Costa 7, D’anna 6, De Horta 10, Billi 2, Sripirom 14. Coach Antonio Cugliandro

Pdm Treviso:

Al Omairi 4, Tosatto 4, Bernardi 7, Casagrande 18, Slapmicar 4, Favretto 4. Coach Giro