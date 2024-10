Reggio, grosso ramo cade sulla strada a Pellaro

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il ramo

Probabilmente a causa del forte vento, che colpisce solitamente la zona sud della città, è caduto un grosso ramo di un albero questa mattina nella zona di Pellaro.

Fortunatamente, in quel momento, nessuno si trovava nel tratto di strada interessato e non c’erano autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco, ricevuta la segnalazione da un cittadino, sono intervenuti ripulendo la strada e rimuovendo parti del ramo.

L’intera area necessita tuttavia al più presto di un intervento di potatura degli alberi essendo proprio Punta Pellaro una zona caratterizzata da fortissimo vento e non si escludono altre cadute.

Proprio in quel tratto, in via nazionale, ci sono diverse attività commerciali e durante i giorni feriali sostano decine e decine di autovetture.