Reggio, l’Associazione Attendiamoci ODV ETS presenta le attività 2023-2024

L’Associazione Attendiamoci ODV ETS, con oltre due decenni di esperienza nell’ambito della promozione delle risorse personali e nella prevenzione del disagio giovanile, è lieta di annunciare il suo prossimo grande evento.

L’evento si terrà il 15 ottobre alle 19.45 presso il Villaggio dei Giovani, situato in Via Gebbione a Mare, nella zona sud di Reggio Calabria e sarà un’opportunità unica per giovani e famiglie per scoprire tutto ciò che Attendiamoci ha in serbo per quest’anno. Sarà l’occasione in cui saranno presentate le attività previste per il periodo 2023-2024, mettendo in evidenza l’impegno costante nel supportare i giovani a sviluppare il proprio potenziale e ad affrontare le sfide della vita in modo positivo.

Crescita e Apprendimento su Misura per Tutte le Età

Il cuore dell’evento risiede nella vasta gamma di opportunità educative offerte dall’Associazione, su misura per giovani di tutte le età (11-13 anni, 14-18 anni, 19-24 anni), dai cammini formativi, alle esperienze residenziali, ai laboratori di creatività, ai corsi e tante altro.

Trasmissione Live su City Now

L’evento sarà condotto e trasmesso live dalla redazione di City Now, oltre ad essere condiviso sulle pagine social dell’Associazione in modo da garantire maggiore diffusione per coloro che non potranno essere presenti di persona.