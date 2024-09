Reggio, a Palazzo Campanella la tavola rotonda 'Adolescenti oggi: la Generazione Ansia'

Nemmeno un anno di attività e già il Consultorio Spazio Zeta si è imposto come luogo fondamentale di accoglienza e di ascolto degli adolescenti e delle loro famiglie e come interfaccia efficiente per i Poli territoriali, l’Asp, la Scuola e gli Assistenti sociali.

Ospitato a Reggio Calabria nei locali del Centro Comunitario Agape, a pochi passi dal Castello Aragonese in quella che fu la casa di don Italo Calabrò, il Consultorio Spazio Zeta costituisce una delle azioni più importanti del progetto Orientamento al futuro, finanziato dall’Unione europea con i fondi del PNRR e sostenuto dall’Agenzia per la Coesione territoriale per combattere la povertà educativa nelle periferie del Mezzogiorno. Ventisette famiglie seguite, tantissimi screening effettuati, il plauso di un giudice minorile per il decisivo contributo al ritorno a scuola di una ragazzina dopo mesi di ritiro scolastico, la garanzia di un intervento immediato in casi urgenti come quello di ragazzi con tendenza al suicidio o all’autolesionismo.

Per questo, Agape, Cooperativa Sociale Res Omnia e Istituto Minotauro di Milano – i tre soggetti che hanno ideato e fanno funzionare il Consultorio – hanno organizzato per il prossimo 24 settembre, alle ore 15,30, nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, il Seminario di formazione e la Tavola rotonda in cui renderanno pubblici i risultati ottenuti e l’innovativa metodologia con cui operano.

L’evento, accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali della Calabria per l’acquisizione di 4 crediti formativi, si intitola “Adolescenti oggi: la generazione ansia. Approcci teorici e metodologici per gli interventi psico-socio-educativi di prossimità” ed è pensato per tutte le figure che lavorano con gli adolescenti: educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi, ma anche genitori che desiderano approfondire questi temi.

La prima parte del seminario sarà formativa e vedrà gli interventi di punta di Sabina Licursi, professoressa associata di Sociologia generale all’Università della Calabria che ci parlerà di Chi sono gli adolescenti, come rappresentano se stessi e gli altri. Esigono, di essere riconosciuti dagli adulti e di come loro stessi possono determinare il loro benessere e il benessere della società.

Anna Arcari, psicologa e psicoterapeuta vicepresidente della Cooperativa Minotauro, spiega come il malessere del soggetto in età evolutiva non sia sempre sintomo di una malattia mentale, ma rappresenti un blocco nel percorso di crescita; Anna Maria Chiaia, Roberta Racinaro e Enrica Valle, psicologhe e psicoterapeute del Consultorio Spazio Zeta racconteranno l’importante esperienza del Consultorio a Reggio Calabria.

La successiva Tavola rotonda verterà, quindi, sulla fondamentale questione “Potenziare il Consultorio SpazioZ a Reggio Calabria: una sfida di corresponsabilità fattiva pubblico-privato” a cui sono stati invitati ad intervenire le istituzioni e gli enti del terzo settore. Le conclusioni sono affidate a Marco Rossi-Doria, presidente dell’Impresa sociale Con i Bambini, soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha finanziato circa 700 progetti in tutta Italia, a beneficio di oltre mezzo milione di bambini e ragazzi, con un contributo complessivo di oltre 425 milioni di euro.