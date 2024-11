Reggio Calabria, a piazza Castello la rassegna festa popolare reggina

La musica popolare scende in piazza con una intensa tre giorni per celebrare la tradizione. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, partire dalle ore 21.00, presso lo scenario di Piazza Castello si terrà la “VII rassegna popolare reggina”, organizzata dall’Associazione “San Domenico”. La manifestazione, giunta alla settima edizione, sarà presentata da Carmelo Manglaviti e vedrà la partecipazione di diversi gruppo folcloristici come Versosud, Kalanthos, I Taranta Jonia e I Sonu Novu, ed artisti come Enzo Laface, Angelo Mauro, Micu u Pulici Nadia Casadei, Adela Tour e Natino Rappocciolo che si esibiranno a titolo completamente gratuito, com’è nello spirito dell’associazione. Il gran finale sarà caratterizzato, come di consueto, dai balli finali della tarantella cui il pubblico è invitato a partecipare.

La manifestazione, già dalle passate edizioni, nella centrale Piazza Castello, ha registrato ogni anno la partecipazione di migliaia di cittadini che hanno riempito la piazza.

La collocazione, che è adeguata a tale esigenza e facilmente fruibile, il posto con il monumento più rappresentativo della città di Reggio Calabria, la partecipazione di pubblico offrono uno scenario di incomparabile bellezza. L’Associazione “San Domenico”, presieduta da Pasquale Scaramozzino, opera nella città di Reggio Calabria oltre dieci sei anni, per rispondere alle esigenze delle famiglie che vivono situazioni di disagio e/o di difficoltà economiche e alle quali si offre l’opportunità di usufruire gratuitamente servizi di assistenza medica, legale , sanitaria di sostegno sociale e di tempo libero attraverso un centro di ascolto.

Nell’ambito di questi servizi il presidente dell’associazione dal contatto diretto con le suddette realtà ha costatato anche un notevole deficit nel rapporto con il territorio circostante ed in particolare con la gestione del tempo libero, soprattutto d’estate. E’ stata valutata l’opportunità di proporre alla cittadinanza un servizio d’intrattenimento durante le ore serali, elaborando un programma di attività che prevedono una serie di incontri finalizzati ad intrattenere in modo gioioso, in particolare gli anziani, con musiche e canti propri della tradizione reggina. Cercando di dare particolare rilievo alla conoscenza dell’immenso patrimonio “musical-popolare” reggino ed, oltre all’intrattenimento di sana festosità, il presidente Scaramozzino ha inteso creare questi momenti per avviare anche riflessioni personali e profonde, orientare le persone e soprattutto, i più giovani, verso comportamenti e stili di vita in armonia con le proprie tradizioni, al fine di salvaguardare e valorizzare tale patrimonio ed affinché sia fruibile anche dalle generazioni future. Si comincia domani sera con Angelo Mauro, Micu u Pulici e Nadia Casadei ed altri artisti. Si prosegue dsabato con Enzo la Face , ed i gruppi etnici Versosud, Kalanthos ed I Taranta Jonia. L’ultima serata Adela Tour e Natino Rappocciolo ed I Sonu Nuovu. Gran finale con i balli della tarantella.